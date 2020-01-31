Muğla EMITT fuarında tanıtıldı

Dünya'nın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Muğla ve ilçeleri tanıtıldı.

Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı 24'üncü kez kapılarını açarken, Muğla EMİTT Turizm fuarında tanıtıldı. Fuara katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Seydikemer stantlarının yanı sıra fuara katılan diğer illerin ve ülkelinin stantlarını da ziyaret etti.

Her yıl 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve bu sene 94 ülkeden bin 201 katılımcının yer aldığı EMITT 2020'de Muğla ve ilçeleri tanıtıldı. EMITT 2020'de Bodrum Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Dalaman ve Seydikemer Belediyelerinin stantları yer aldı. Fuarın ilk günüyle birlikte iç turizm potansiyelini artırmak ve 2020 sezonuyla ilgili rezervasyon çalışmalarını yapmak amacıyla havayolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra fuara gelen ziyaretçilere de Muğla ve ilçelerinin tanımı yapıldı.