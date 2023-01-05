Muğla emniyetinin yeni araçları tanıtıldı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Muğla Şubesi aracılığıyla Muğla'da yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 37 adet aracın tanıtımı gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından ve Muğlalı hayırsever vatandaşlarının yaptıkları bağış ile alınan 37 araç Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile ilçelere gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne Kazandırılan araçlardan 10'u Muğla Menteşe ilçesinde, 27'si ise diğer ilçelerde vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı,“ Hayırsevelerimiz, STK'larımız ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız, herkesin desteği ile Muğla emniyetimize 37 araç kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah bu araçlar, personellerimiz tarafından kazasız, belasız kullanılır, hayırlı olsun” dedi.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, hayırseverler ve emniyet personeli katıldı.