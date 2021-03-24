Muğla en fazla göç alan 3'üncü il

31 Aralık 2020 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2019 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlanıyor.

Buna göre, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsarken, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2019-2020 döneminde, Muğla ilinin aldığı göç 41 bin 468 kişi olarak açıklandı.

Buna göre Muğla ilinin en çok göç aldığı il 10 bin 373 kişi (yüzde 25,01) ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 752 kişi (yüzde 9,05) ile İzmir ve 3 bin 450 kişi (yüzde 8,32) ile Ankara illerinden göç edenler izledi.

Muğla ilinin verdiği göç 28 bin 088 kişi

Muğla ilinden diğer illere 28 bin 088 kişi göç etti. Muğla ilinin en çok göç verdiği il 3 bin 868 kişi (yüzde 13,77) ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 3 bin 096 kişi (yüzde 11,02) ile İzmir ve 2 bin 106 kişi (yüzde 7,50) ile Aydın illerine göç edenler izledi.

Muğla'nın net göçü 13 bin 380, net göç hızı ise binde 13,46 oldu

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Muğla için 13 bin 380 olarak gerçekleşti. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Muğla için binde 13,46 olurken, Muğla bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 3'üncü il oldu.