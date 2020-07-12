Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti

Muğla'da 1989-1999 yıllarında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır vefat etti.

Orhan Çakır'ın cenazesi 13 Temmuz'da 10 yıl görev yaptığı Menteşe Belediyesi önünde saat 17.00'da düzenlenecek törenin ardından şehir yeni mezarlığında toprağa verilecek.

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır, Bodrum'dan İzmir'e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçirdiği, bu nedenle Milas'ta bir hastanede tedavi altına alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.