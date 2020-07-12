İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti

Muğla’da 1989-1999 yıllarında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır vefat etti.

Muğla'da 1989-1999 yıllarında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır vefat etti.


Orhan Çakır'ın cenazesi 13 Temmuz'da 10 yıl görev yaptığı Menteşe Belediyesi önünde saat 17.00'da düzenlenecek törenin ardından şehir yeni mezarlığında toprağa verilecek.


Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır, Bodrum'dan İzmir'e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçirdiği, bu nedenle Milas'ta bir hastanede tedavi altına alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.