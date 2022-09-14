Muğla Gökova yangını devam ediyor

Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

Yangına havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi. Yangın bölgesine gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı, gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin dört koldan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yangını söndürmek için çevredeki tüm illerden bölgeye ekipler gönderildi. Rüzgar nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.