İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla için fırtına uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla’da 8 Şubat gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla'da 8 Şubat gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.


Rüzgarın gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağı Muğla il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(50-74 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.