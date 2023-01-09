İhlas Haber Ajansı

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Muğla için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aralarında Muğla’nın da bulunduğu 6 il için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada aralarında Muğla'nın da bulunduğu 6 il için fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ifadelere yer verildi: "10.01.2023 Salı günü Ege'de Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

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