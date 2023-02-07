İhlas Haber Ajansı

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Muğla için zirai don uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla yöresi için zirai don uyarısında bulundu.


Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 7 Şubat 2023 akşam saatlerinden, 12 Şubat 2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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