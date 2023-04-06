Muğla ihracatını su ürünleri sırtlıyor

Muğla'nın ihracatı 774,04 milyon dolardan 978,75 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçılar Birliği 2023 yılının Mart ayı ihracat rakamlarını da açıkladı. Muğla, özellikle su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Mart ayında 56,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Muğla'nın ihracattaki lokomotif sektörü deniz ürünleri ihracatının yanında Muğla'nın total ihracatı yüzde 19'luk gelişimle 72 milyon dolardan 86,5 milyon dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2023 yılı Mart ayında 1 milyar 740 milyon dolarlık ihracatla 100 yıllık cumhuriyet tarihinde ay bazında kendi ihracat rekorunu kırdığını açıkladı. Su ürünleri sektörünün Muğla'nın ihracatını sırtladığına vurgu yapılan açıklamada “Muğla'nın ihracatının lokomotifi olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü mart ayında 56, 6 milyon dolarlık ihracat yaparken, Muğla'nın total ihracatı yüzde 19'luk gelişimle 72 milyon dolardan 86, 5 milyon dolara ilerledi” açıklaması yapıldı.

Muğla'nın 2022 yılında 125 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Rusya Federasyonu 141,5 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülke olurken, Yunanistan 103 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Listemizin üçüncü sırasındaki, Amerika Birleşik Devletleri'ne 88 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdik. Bu ülkeleri 67 milyon dolarla İsrail ve 61 milyon dolarla İngiltere izledi” dedi.