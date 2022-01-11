Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gündür aralıksız olarak devam eden sağanak yağış nedeniyle, İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen heyelan ile derenin istinat duvarının patlaması sonucu oluşan su baskının ardından Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve trafiği düzenlediği ilçede, kaza ihtimaline karşı üstün çaba sarf ediliyor. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, hem 'geçmiş olsun' demek, hem de yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için heyelan ve taşkın olan bölgelerde incelemelerde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'dan emniyet birimlerinin çalışmalarını dinleyen Dilberoğlu, Marmaris Belediyesi Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift'ten de belediye çalışmaları ve evleri su basan vatandaşların bilgilerini aldı. Belediye ve emniyet çalışanları ile görüşmelerinin ardından sağanak yağışa rağmen, evleri su basan mağdur vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Dilberoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmaris ilçe merkezi, İçmeler Mahallesi, Asparan mevkii, Hisarönü Mahallesi Kerdime mevkiinde bulunan taşkınlara emniyet birimleri, orman işletme ekipleri ve belediye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.