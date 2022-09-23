Muğla il Milli Eğitim Müdürü Çay eğitim sendikaları temsilcileri ile bir araya geldi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ferman Akbulut, Serap Aksel, Hasan Arslan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşcu'dan oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti ile eğitim sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve öğretmenlerin mesleki gelişimi ve motivasyonları, yönetici ve öğretmen görevlendirmeleri, eğitim yatırımları ve banka promosyon güncellemesi gibi başlıklar üzerinde, eğitim paydaşları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Öğretmen evlerinde yeni yapılan düzenlemeyle öğretmenlerin yüzde elli indirimli konaklama imkanı sağlanmış olmasının son derece önemli olduğu vurgulandığı toplantıda öğretmenlerin bu tesislerden yeteri kadar yararlanabilme imkanına kavuşmalarının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekildi.

İlçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamlıklar, il milli eğitim müdürlüğü ve valilik koordinasyonu ile aile bütünlüğü gözetilerek yapılan öğretmen görevlendirmelerinin çok daha sağlıklı hale geldiği ve uygulamanın olumlu olduğunun altı çizildi.

Bu yıl gerçekleştirilen Banka Promosyon anlaşması neticesinde öğretmenlerin elde ettikleri kazancın mevcut ekonomik göstergeler karşısında güncellenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan sürecin ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği görüşmelerde, öğretmenlerimizin banka promosyon ödemelerinin yeniden güncellenmesi sürecinde en kısa zamanda sonuca ulaşılacağı belirtildi.

Toplantı dilek ve temennilerle sona ererken sendika başkanları, gerçekleştirilen toplantı için İl Müdürü Emre Çay'a ve tüm ekibine teşekkür ettiler.