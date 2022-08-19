Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay eğitimin son bir yılı değerlendi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaklaşan yeni dönem öncesi ilde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. İl Müdürü Çay son bir yılda il genelinde yürütülen projeler, eğitim yatırımları, okulların devam eden onarım ve iyileştirme çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

2021 - 2022 eğitim öğretim yılının bin 73 okul ve kurumda görevli 14 bin 5 idareci ve öğretmen, 164 bin 658 örgün eğitim 13 bin 292 açık öğretim öğrencisi ile tamamlandığını dile getiren İl Müdürü Emre Çay, “Muğla eğitim ailesi olarak öğrencisi, öğretmeni, idarecisi ve velisiyle çok büyük bir camiayız” dedi.

5 yaş okul öncesi okullaşma oranının arttırılması hedefi doğrultusunda Muğla ilinde 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 2021 Eylül ayından itibaren yüzde 71,20'den yüzde 99,72'ye yükseldiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Çay, “Diğer bir önemli konu olan mesleki eğitimde ise Muğla ilinde MESEM'lerinde kayıtlı 8 bin 995 kursiyer ve öğrenci ile yüzde 360'lık bir kayıt atış oranı elde edildi. Çoğunluğu mesleki eğitim veren okul ve kurumlarımız tarafından olmakla birlikte 369'una mülkiyet hakkı için başvuru yapılmış ve bunlardan 155 tanesi tescil almaya hak kazanmıştır. Ayrıca döner sermaye işletmesine sahip 26 okul ve kurumumuzun DÖSE gelirlerinde yüzde 66,25'lik artışa ulaşıldı. Muğla İlinde kazandırılan yeni binalara bakıldığında son bir yılda bilim ve sanat merkezlerinin sayısı da Köyceğiz ve Marmaris BİLSEM ile 4'ten 6'ya çıkarıldı” diye konuştu.

Okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekleyen Çay sözlerini şu sözlerle tamamladı;

“Öğrencilerimizin çok daha güvenli ve modern binalarda eğitim öğretime başlamaları için tüm ekibimizle sahadayız. İlçelerimizi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ve tüm ekibimizle çalışmaları yakından takip ediyoruz. Okullarımızda çalışmalar tamamlandığında eğitimde marka şehir olan Muğlamızda çok daha güvenli ve modern eğitim ortamlarını öğrencilerimize sağlamış olacağız. Onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar bazı okullarımızda öğrencilerimizi kısa bir süre misafir ederek yine kendi öğretmenleri eşliğinde eğitim öğretime kesintiye uğramadan devam edeceğiz. Bununla ilgili tüm planlamalarımızı yaptık. Velilerimiz ile okul müdürlüklerimiz koordineli bir şekilde süreci paylaşıyorlar. Çok daha hazırlıklı ve planlı bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize ve tüm velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”