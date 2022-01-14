Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Köyceğiz'de incelemelerde bulundu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Köyceğiz'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile makamında görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Çay, ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, sahada incelemeler yaptı. İlçede yapımı tamamlanan e-sınav merkezinde de incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, aynı kampüs içerisindeki Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

İlçede yapımı devam eden Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) binasında incelemelerde bulunan Çay, Köyceğiz Anaokulunu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Çay, eğitim ortamlarını bizzat görerek inceleme ve değerlendirme fırsatı buldu. Hamitköy İlkokulu ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Çay, okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini inceleyerek akademik başarının artırılması adına değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretinin son durağı ise Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi binası inşaatı olan İl Milli Eğitim Müdürü Çay, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçede görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve velilere teşekkür edip, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçeden ayrıldı.