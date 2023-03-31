Muğla İl Milli Eğitim, YK Enerji ile mesleki eğitimde iş birliği imzalandı

Ş (YK Enerji) arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç tarafından imzalanan protokolle, işletme ile mesleki eğitim merkezleri iş birliğinde, sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek belge sahibi olmaları ve eğitimin istihdama katkısının artırılması bekleniyor.

Mesleki eğitimde çok önemli bir iş birliği protokolüne daha imza attıklarını ifade eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile sektör çalışanlarımızı mesleki eğitimle buluşturarak, mesleki gelişimlerini arttırmayı, belge sahibi olmalarını, sektör ile iş birliğinde içerisinde yetişecek kalifiye elemanlarla mesleki eğitimin istihdama olan katkısını artırmayı bekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyor, YK Enerji ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, imzalanan protokolle ilgili şu ifadelerde bulundu: “Özel sektör ve kamu iş birliğinin güzel bir örneği olarak bugün Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokole imza attık. Milas Mesleki Eğitim Merkezi ile uzun soluklu bir iş birliğinin başlangıcı olan bu protokolle çalışanlarımız, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek ustalık belgelerini almaya hak kazanacaklar. İş süreçlerimizde, en büyük önceliklerimizden olan mesleki eğitim konusunda kurumlarımızla iş birliğimiz devam edecektir”

İş birliği protokolü çerçevesinde, Milas Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölye ve laboratuvarlarına destek sağlanacak, temrinlik malzeme ihtiyaçları giderilecek, eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin belge sahibi olmaları sağlanacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ‘‘Eğitimde İş Birliği'' yapılmasına ilişkin protokol imza törenine; Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Pelit, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Bozoğlan, Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz katıldı.