Muğla İl Müftüğü Din Görevlileri Haftasını kutladı

Muğla İl Müftülüğü personeli Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısı ile Muğla Öğretmenevi'nde yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen yemeğe, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yanı sıra, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, kurum müdürleri, vaizler, manevi danışmanlar, müftülük personeli eş ve çocukları katıldı. Samimi bir ortamda geçen programda Kur'an tilaveti ve ilahiler okundu. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı yaptığı konuşmada, azimle, inançla çalışan il müftülüğü personeline teşekkür ederek, bu hizmetin arkasında manevi destekleri dolayısı ile personel eşlerini de tebrik etti.