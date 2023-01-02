Muğla İl Müftülüğü'nden sabah namazı buluşması

Yeni yılın bereketinden istifade etmek isteyen küçük büyük, yaşlı, genç, kadın, erkek Muğlalılar, Bayır, Ula ve Yatağan'daki camilere akın etti. Kırkbirevler Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan, Şeyh Camii İmam Hatibi Ali Yılmaz ve Menteşe Müftülüğü Şefi M.Ali Kızıldağ'ın okuduğu Kur'an tilaveti ile başlayan program, kaside okunmasının ardından kılınan namaz ile devam etti. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kırkbirevler Camii İmam Hatip Yadigar Ceylan'ın yaptırdığı tesbihat sonrasında sohbet ve duada bulundu.

Bayır Camii İmam Hatibi İshak Metin'in organizesiyle ve Cami Cemaatinin katkılarıyla program sonunda katılanlara Muğla Kebabı, Mercimek Çorbası ve Çay ikram edildi.