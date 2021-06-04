Muğla İl Nüfus Müdürlüğü hafta sonu öğrenciler için mesai yapacak

Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, Pazar günü yapılacak olan LGS sınavlarında öğrencilerin kimlikle ilgili sorunlarının çözülmesi amacıyla Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında Pazar günü ise saat 07:00-10:00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

İl Müdürü Semanur Başgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla İlimizde 06 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi'ne (2021-LGS) girecek adaylardan, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için cumartesi günü ve Pazar günü sınav başlayıncaya kadar müdürlüğümüz açık tutulacaktır” dedi.