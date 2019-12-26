Muğla İli Muhtarlar Federasyonu ofisi törenle açıldı

Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Fethiye ve Datça Muhtarlar Dernekleri'nin birleşimi ile kurulan Muğla İli Muhtarlar Federasyonunun ofisi törenle açıldı.

422 muhtarın tek çatı altında toplandığı federasyon ofisinin açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından muhtarlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Gürün, "Tüm muhtarlarımızın görüş ve önerileri Muhtarlar Masası tarafından kayda alınıyor. Gerekli birimlere iletiliyor. Birimler tarafından gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sorunun çözülüp çözülmeyeceğini, ya da çözülecekse ne zaman çözüleceğini muhtarlarımıza izah ediliyor. Muhtarlar Masasına bu zamana kadar 42 Bine yakın arama yapıldı. Son olarak kurduğumuz Whatsapp grubu ile iletişim olanaklarından yararlanarak muhtarlarımızla iletişimimizi geliştirdik. Bu sistem içinde bizim birbirimizden ayrı olmamız mümkün değil. Ama muhtarlarımızın da kendi aralarında büyük bir iş birliğine girmeleri gerekiyordu. 10 derneğin 8'i bir araya gelerek bu federasyonu kurdular. Emeğinize sağlık" diye konuştu.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Hayrettin Akay ise, "8 ilçemizin birleşimi ile federasyonumuzu kurduk. Bünyemizde toplam 422 muhtar bulunuyor. 569 muhtarımızı inşallah kısa zaman içinde tek çatı altında toplayacağız. Biz muhtarlar siyasetten uzak kendi şahsiyetlerimizle seçilmiş kişileriz. Federasyon olma sürecimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de, "Muhtarların yeri her zaman bizim için farklıdır. Bizler nasıl seçimle geldiysek sizler de seçimle geldiniz. Köyünüzde mahallenizde halkınız tarafından seçildiniz. Bizler bir partiye bağlı olarak seçimi kazandık fakat sizler kendi kişisel başarınızla, halkla olan ilişki ve diyaloğunuzla seçildiniz. Seçimin üzerinden 8-9 ay geçti. Artık halkınız size isteklerini yüksek sesle söylemeye başlamıştır. Bizler Menteşe ve Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız. Hayırlı olsun" dedi.

Açılış töreni kurdele kesimi ile sona erdi.