Muğla, ilk ‘Anne Dostu Hastane' unvanına kavuştu

Normal doğumu özendirmek ve anne sağlığı hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışma yürüten Ortaca Devlet Hastanesi, Muğla'nın ilk “Anne Dostu Hastane” unvanını kazandı.

Muğla'da anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Ortaca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmesinden tam not aldı. Normal doğumu özendirmek ve müdahale oranlarını azaltmanın hedeflendiği “Anne Dostu Hastane Programı” çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ortaca Devlet Hastanesi, Muğla'nın ilk, Türkiye'nin ise 100. “Anne Dostu Hastane” unvanını almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Ortaca Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada “Bakanlığımız tarafından anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Anne Dostu Hastane Programı yürütülmektedir. Bu çerçevede mahremiyete dayalı tek kişilik Doğum Ünitelerinin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Doğum esnasında ve sonrasında yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissederek, hareket özgürlüğü sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra annenin ve bebeğin fiziksel ve psikolojik sağlığı gözetilerek gebelik sonrasında da annenin ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik tüm personel eğitilmekte ve emzirmeden yenidoğan bakımına her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ortaca Devlet Hastanesi'ne 7-8 Aralık 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinatörü İzmir İli Değerlendirme Ekibi tarafından Anne Dostu Hastane Değerlendirme Ziyareti yapılmış olup, değerlendirme sonucunda Ortaca Devlet Hastanesi ilimizde birinci Türkiye'de 100. Anne Dostu Hastane olmaya hak kazanmıştır” ifadeleri yer aldı.