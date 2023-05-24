Muğla İŞKUR'dan meslek tanıtım günleri

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öğrencilere ileride seçecekleri meslekler konusunda yardımcı olmak amacıyla ‘Meslek Tanıtım Günleri' düzenledi.

Meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yönelik olarak, doğru tercih yapmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlik Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Muğla'daki gençler tarafından yoğun ilgi gören Meslek Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle 12 uzman meslek sahibi bir araya geldi. Meslekler hakkında detaylı bilgi içeren sunumlar meslek seçme sürecinde olan gençlere yol gösterici birer kılavuz oldu. Etkinliğe Anadolu, Fen, Güzel Sanatlar, Mesleki Teknik, Spor, Sosyal Bilimler ve Proje İmam Hatip Liseleri olmak üzere 15 liseden yaklaşık 400 öğrenci katılım sağladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Mermer Sektörü, Beslenme ve Diyetetik, Yazılımcı, Dijital Oyun Tasarımcısı, İnsan Kaynakları Uzmanı, Turizm, Dron Pilotu, Topraksız Tarım, Aşçı, Mobil Yazılımcı, Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Hemşire mesleklerinde bizzat işi yapan kişiler tarafından öğrencilere sunumlar gerçekleştirildi. Meslek Tanıtım Günleri soru-cevapların alınmasının ardından sona erdi.