Muğla Jandarması 115 kilo esrar ele geçirdi

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Başsavcılık koordinesinde şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu araç ile sevkiyatı gerçekleştirdikleri sırada Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç, R.S ve E.S. isimli 3 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeğin de katıldığı aramada 30 kilogram kubar esrar yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 85 kilogram daha kubar esrar maddesi yakalandı. Toplam 115 kilogram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği olayda gözaltına alınan üç şüpheli hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler M.Ç, R.S ve E.S. adli makamlara sevk edilecekler.