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Muğla Jandarmasından 628 personelle Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs kapsamında alınan yeni kararlar kapsamında Muğla il Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muğla genelindeki tüm ekipler sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs kapsamında alınan yeni kararlar kapsamında Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muğla genelindeki tüm ekipler sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.


Jandarma ekipleri kontrollü sosyal yaşam kuralları kapsamında 186 ekip ve 628 personelle gerçekleştirdiği denetimlerde 226 berber ve güzellik salonu, 23 alışveriş merkezi, 183 ticari taksi, 37 ticari taksi durağı, 10 halk pazarı, 241 toplu ulaşım aracı, 301 kahvehane, 11 hamam ve sauna, 805 lokanta, kafe ve restoran, 13 spor salonu, 77 sahil, 877 konakla tesisi, 13 nikah ve düğün olmak üzere toplamda 3 bin 012 açık alan ve işletme denetlendi.


Denetimlerde tedbirlere uymayan 104 vatandaş ve 43 işletmeye toplam 99 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

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