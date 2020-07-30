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Muğla Jandarmasından helikopterle bayram trafiği denetimi

Korona virüs salgını sonrası yeni kontrollü hayat çerçevesinde ilk bayram öncesi, geçen yıllarda Muğla karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu bu defa normal seyrinde sürüyor.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde vatandaşların karayollarında güvenli seyri için havadan ve karadan denetimler sürüyor. Jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgesi Ortaca-Dalyan yolunda denetim yaptı. Denetimlerde hatalı sürücüler helikopterden tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi.


Muğla'da Kurban Bayramı süresince Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı günlük 650 personel görevlendirildi. Bayram öncesi arefe günü dahil 5 günlük süreçte toplam 3 bin 328 personel trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacak.


Kovid-19 salgını sonrası yerli turistin en fazla tercih ettiği Muğla bölgesine giden yıllardaki trafik yoğunluğu bu bayramda yaşanmıyor. Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Ortaca güzergahında araçlar normal seyrinde hareket ederken, tatilcilerin bayramın ilk ve ikinci günü yollarda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

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