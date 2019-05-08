Muğla Jandarmasından huzur ve güven uygulaması

Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen uygulamada 235 mermer ve taş ocağı, inşaat şantiyesi, 479 günübirlik kiralanan yer, 515 apart, 257 motel kontrol edildi. Uygulamada ayrıca, alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde de sahte alkol denetimi yapıldı.

Gündüz ve gece saatlerinde yapılan denetimlerde yapılan denetimlerde 3 köpek timi, 13 kadın astsubay ile toplam 242 personel katıldı. Yapılan uygulama sonrası çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı.