İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla Jandarmasından huzur ve güven uygulaması

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında Bin 486 işyeri denetlendi.


Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen uygulamada 235 mermer ve taş ocağı, inşaat şantiyesi, 479 günübirlik kiralanan yer, 515 apart, 257 motel kontrol edildi. Uygulamada ayrıca, alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde de sahte alkol denetimi yapıldı.


Gündüz ve gece saatlerinde yapılan denetimlerde yapılan denetimlerde 3 köpek timi, 13 kadın astsubay ile toplam 242 personel katıldı. Yapılan uygulama sonrası çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.