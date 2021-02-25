Muğla kaba boşanmalarda Türkiye 3'üncüsü

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun'un verdiği bilgiye göre Muğla'da kaba boşanma oranları en yüksek 3'üncü il.

Evlenen çiftlerin sayısı azaldı

Muğla'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,3 azalarak 5 bin 944 oldu. Belli bir yıl içinde her Bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Muğla'da 2020 yılında binde 5,99 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba evlenme hızı en yüksek 26'ncı il oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı arttı

2019 yılında Muğla'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 29,1 iken 2020 yılında 29,3 oldu. Kadınlarda 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 25,9 iken 2020 yılında da 26,2 oldu. Muğla'da boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 azalarak 2 bin 385 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalarak 135 bin 022 oldu.

Muğla kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 3'üncü il

Belli bir yıl içinde her Bin nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla'da 2020 yılında binde 2,40 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 3'üncü il oldu.

48 çiftin evliliği 1 yıldan az sürdü

Muğla'da 2020 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 26,4'ünün (608 boşanma) 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 2,1'i de (48 boşanma) 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi.