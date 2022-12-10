Muğla kıyılarında şiddetli fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya Kaş ilçesi arasında kalan kıyı şeridinde şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” dinildi.