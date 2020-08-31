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Muğla KOM operasyonlarında 2 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriz tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve kaçak üretilen alkol ele geçirildi.


Operasyonlarda 288 litre etil alkol, 233 şişe gümrük kaçağı alkol, 22 litre el yapımı içki, 6 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet içi boş makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 8 paket gümrük kaçağı sigara, 608 adet gümrük kaçağı çanta, 49 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 48 tablet cinsel içerikli hap, tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.


Operasyonlar sonunda 22 şahsa gümrük kanununa muhalefet, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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