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Muğla KOM operasyonlarında 4 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bağlısı Grup Amirlikleri tarafından bir haf içinde toplam 21 ayrı yakalama olayında değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bağlısı Grup Amirlikleri tarafından bir haf içinde toplam 21 ayrı yakalama olayında değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.


KOM Şube ve Grup Amirliği ekipleri tarafından özellikle turistik ilçeler Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de gerçekleştirilen operasyonlarda 298 litre etil alkol, 23 şişe gümrük kaçağı alkol, 7,5 litre el yapımı alkol, 3 bin 920 adet dolu makaron, 7 kilo 850 gram tütün, 25 gümrük kaçağı emtia, 6 adet tarihi sikke, 47 adet boş senet, tüfek, iki tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.


Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 4'ü, kaçakçılık ile mücadele, ateşli silahlara, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet ve tefecilik suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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