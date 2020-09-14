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Muğla KOM operasyonlarında bir tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çok sayıda operasyonda gümrük kaçağı ürünlerin yanı sıra 5 bin 125 TL sahte para ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 664 paket sahte bandrollü ve gümrük kaçağı tütün, 800 adet gümrük kaçağı dondurulmuş kaçak sigara, 16 bin 800 adet içi dolu makaron, 58 kilo nargile tütün, gümrük kaçağı parfüm, 785 litre etil alkol, 21 şişe sahte alkol, 7 litre el yapımı içki, 258 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 125 lira sahte para, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.


KOM ekipleri tarafından üç şüpheliden halen ikisi gözaltında bulunurken, bir şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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