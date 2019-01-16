Muğla, konut edinmede yabancıların gözdesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Muğla'da, Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,4 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK verilerine göre Muğla'da konut satışları yüzde 2,5 arttı. Muğla'da konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 1617 oldu. Bu satışların 728'i ilk satış, 889'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla, Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 22'nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 74,5 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 oranında azalış göstererek 105 oldu. 105 ipotekli satışın 54'ü ilk satış, 51'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 7 Bin 148 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 5,2 olurken bu oran Muğla için yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 29,7 arttı

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29,7 oranında artış göstererek 1512 oldu. Bu satışların 674'ü ilk satış, 838'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 129 Bin 697 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 111,4 arttı

Muğla'da Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,4 oranında artarak 93 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık ayında ilk sırayı 2 bin 170 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.