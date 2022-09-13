Muğla Köyceğiz'de videokapanla ilk defa bozayı görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kurulan videokapanlar ilk kez bir bozayı görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yapılan fotokapan ve videokapanlarla izleme çalışmalarında Muğla İli Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda (YHGS) bozayı (Ursus arctos) görüntülendi. Bu görüntü, Köyceğiz bölgesinde bozayıya ait ilk video olarak kayda geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla Köyceğiz YHGS, bozayının Türkiye dağılımının en güney ve sıcak dağılımlarından birini oluşturması ve düşük rakımlı kızılçam ormanlarında yayılış göstermesi açısından çok önemli bir konumdadır. Muğla ilinde Marmaris ilçesinde yer alan Muğla Bördübet YHGS ile birlikte bozayının yaşadığı iki alandan biridir. Bölge yıl boyu su kaynağı bulundurması, çok sayıda yabani yemiş ve meyveler, küçük ve büyük birçok memeliler varlığıyla bozayı yaşamı için uygun bir habitat oluşturmaktadır. Bozayılar Kara Avcılığı Kanunu, CITES Sözleşmesi, IUCN tarafından korunan türler arasında yer almaktadır. Dünya Doğayı Koruma Birliği -IUCN listesinde VU kategorisinde olup; vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler listesinde, CITES Sözleşmesinde EK-II listesinde yer almaktadır. Bozayı, karakulak, kurt ve yaban keçisi başta olmak üzere zengin bir faunaya ev sahipliği yapan Köyceğiz ilçesinde türlerin popülasyon izlenmesi ve buna bağlı olarak da koruma faaliyetleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yoğun olarak sürdürülmektedir" denildi.