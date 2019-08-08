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Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl'den Marmaris'e ziyaret

Geçtiğimiz Temmuz ayında göreve başlayan Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında göreve başlayan Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin'i ziyaret etti.


Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin'i ziyaret etti. Uzun yıllar Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü görevini yürüten Zekeriya Bingöl, geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanmıştı. Bingöl atanmadan sonra Marmaris'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Armutalan Mahallesi'nde bulunan TÜRSAB ofisinde gerçekleşen ziyarete TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, bölge turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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