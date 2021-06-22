Muğla kütüphanelerinde 275 bin kitap var

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da 13 halk kütüphanesinde toplam 275 bin 473 kitap mevcut

Muğla ilinde bulunan 13 Halk Kütüphanesinde 275 bin 473 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk üç sırayı yüzde 47,2 ile (130 bin 006 kitap) edebiyat ve retorik, yüzde 19,3 ile (53 bin 281 kitap) sosyal bilimler ve yüzde 11,0 ile (30 bin 394 kitap) coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar oluşturmuştur.

Kayıtlı üye sayısı 55 bin 084 oldu

2020 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 55 bin 084, yararlanan kişi sayısı 252 bin 471 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı 115 bin 904 oldu.

Muğla'da 412 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var

Muğla'da bulunan 412 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 235'i resmi okullarda, 103'ü özel okullarda ve 74'ü özel kurslardaki kütüphanelerde. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 343 bin 865 kitap bulunuyor.