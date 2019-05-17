Muğla liseler arası basketbol turnuvası finali Marmaris'te yapıldı

Muğla Liseler Arası Basketbol Turnuvası B Grubu final maçı Marmaris'te yapıldı. Turnuvanın şampiyonu Marmaris İzmir Türk Koleji'ni yenen, Marmaris Uğur Koleji oldu.

Muğla Liseler Arası Basketbol Turnuvası B Grubu final maçı Marmaris'te yapıldı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda yapılan final maçında Marmaris Uğur Koleji , Marmaris İzmir Türk Koleji'ni 60'a 34 yenerek şampiyon oldu. Marmaris Uğur Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Mert Korkut turnuva hakkında bilgi verdi. Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Korkut, “Muğla Liseler Arası Basketbol B Müsabakası final maçı oynanmakta. Muğla'da oynan grup maçlarında grubumuzda lider çıktık. Marmaris'ten iki okul, Muğla'da ise 10 okul turnuvaya katıldı. Rakiplerimizi yenip bugün final oynamaya hak kazandık" dedi.