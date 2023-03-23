Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi faaliyete geçti

Muğla'da öğrencilerde “tasarruf” kavramı hakkında farkındalık oluşturmak adına öğrenciler tarafından anket çalışması yapıldı.

Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde Yenice İlkokulu Ortaokulu'nun paydaş kurumu olan Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek anket çalışması gerçekleştirildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada “ Öğrencilerde "tasarruf" kavramı hakkında farkındalık oluşturmak kaydıyla öğrencilerin okullarında edindikleri "tasarruf" bilincini evlerinde ve çevrelerinde yaygınlaştırmalarını sağlamak ve bu sayede okullarda elektrik, doğal gaz, su vb. temel tüketim ihtiyaçlarının en verimli şekilde kullanılmasına katkı sunmak amacıyla başlatılan Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi okul koordinatörleri tarafından Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığımızda tanıtıldı” ifadesi kullanıldı.