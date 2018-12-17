Muğla Memur-Sen'den 3'üncü Umre anlaşması

Muğla Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, Muğla'dan Mekke ve Medine'ye Umre ziyareti için bu yıl da anlaşma yaptıklarını açıkladı. Umre ziyaretini bu yıl 3'üncü defa düzenlediklerini, büyük talep ve destek gören bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda da talep gelmesi durumunda düzenleneceğini açıkladı.

İki yıl önce ilk kez Muğla'dan kutsal topraklara uçakla seyahati başlatan sivil toplum kuruluşu olarak öncülük yaptıklarını belirten Memur-Sen İl Başkanı Uçak, “Memur-Sen olarak her gün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olan Memur-Sen olarak bir yandan akademik çalışmalarla üyelerimizin bireysel kariyerlerini düşünüp onlara hizmet verirken, bir yandan da sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Memur-Sen üyelerinin kutsal topraklara gitmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yılda umre ziyareti düzenliyoruz” dedi.

Umre programı hakkında bilgi veren Uçak, “Yüksek kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir ibadet ortamı sağlayacağına inanıyoruz. Üyelerimize ve üye yakınlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Biz de bu çalışmada yer almak istiyoruz diyen dost ve kardeş kuruluşlarımıza da kapımız açık onlarla birlikte olmak bizleri de çok mutlu edecektir. Kalplerin arzını sunmaya gidiyoruz sloganıyla üçüncüsünü düzenlediğimiz umre çalışmamız üyelerimize ve üye yakınlarımıza hayırlı olsun” dedi.