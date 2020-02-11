Muğla merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen farklı uyruklarda 18 kadın da kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.