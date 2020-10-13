Muğla merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (İHA) Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör örgütü soruşturması kapsamında, Muğla merkezli 7 ilde 2'si ihraç, 5'i muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı.

Dosya savcılığının gözaltı kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 şüpheli hakkında bulundukları illerde arama ve gözaltı çalışması başladı. Muğla, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Şırnak illerinde olduğu tespit edilen şüphelilerin, irtibatlı oldukları ‘Mahrem örgüt sorumlularıyla' deşifre olmamak amacıyla kontörlü/ankesörlü telefondan görüştükleri yapılan HTS analizi sonucu tespit edildiği açıklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 2'si ihraç, 5'i muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin tamamı yakalandıkları illerden getirilerek Muğla'da gözaltına alınacaklar. Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.