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Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheliden 19’u adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.


FETÖ'nün ‘mahrem abileri' tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla merkezli İstanbul, Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerinde görevli 22 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 5 kişi olmak üzere toplam 27 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.B., H.Y., M.O.Ç., M.G., E.A., U.D., K.E., B.D., Ü.Ü. ve OT. etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.M., H.K., U.A., T.N., C.D. ve İ.Y. tutuklandı. E.E., M.K. ve H.Y isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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