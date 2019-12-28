Muğla mesleki eğitimi gelişiyor

Eğitimlerin sona ermesiyle birlikte Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen sertifika törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Eğitmen Berke Funda, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasında söz alan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal “Muğla'nın tüm ilçelerinde meslek liselerinde görev yapakta olan meslek öğretmenlerine eğitim merkezi olarak belirlenen 5 ilçede her bir grup için 3'er gün olmak üzere toplamda 15 gün süresince inovasyon eğitimi verildi. İnovasyon günümüzün hızla değişen rekabet ortamına ayak uydurabilmek için ürünlerin, hizmetlerin ve üretim yöntemlerinin sürekli değişmesi ve yenilenmesi işlemidir. Bu eğitim sayesinde meslek liselerimizde özgün çalışmalar yapılarak patent alma süreci başlayacak markalaşma yolunda ilerleme kaydedilecektir. Yarınlarımızın üreten Türkiye'sine katkı sağlayacak öğrencilerimizi yetiştirecek olan değerli öğretmenlerimize, eğitim boyunca özveriyle eğitim veren değerli hocamız Berke Funda'ya teşekkür ediyorum” dedi.

İnovasyon ve patent konusunda ülkemizin üretime ihtiyacı olduğunu, ülkemizin gelişmesini ve katma değer kazandırılmasında lisanslı ürünlerin önemli olduğunu vurgulayan Milas Kaymakamı Eren Arslan; 2023 vizyonunda lider ülke lider Türkiye olarak dünyanın zirvesinde oturmak istiyorsak mutlaka ürünler üretmeli, ürettiğimiz ürünlere mührümüzü basmalıyız. Memleketin geleceği, üreterek ekonominin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olan mesleki eğitim ülkemizde neredeyse hayatımızın her alanını ilgilendiren bölümleri ile faaliyettedir. Eğitimlere katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören; eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.