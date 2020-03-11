Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA'yı ziyaret etti

Muğla, Fethiye ve Milas Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları Muğla Büyükşehir Belediyesinin Menteşe ilçe merkezinde açtığı MELSA Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret ettiler. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, MUTSO Meclis Üyesi Mehmet Dişçigil, FETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Hıra ve Ramazan Dim, MELSA mağazasında kendi yörelerinin ürünlerinin satışa sunulmakta olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek mağaza yöneticilerine teşekkür ettiler.

MİTSO Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Özer, mağazada Milas'ın coğrafi işaretli zeytinyağları ve yağlı zeytinin de olması nedeniyle memnuniyetini ifade ederek mağaza yöneticilerine Milas'ın ballarının da mağazada olmasını önerdi. Mağaza yöneticileriyle yapılan görüşmede MELSA mağazasında Milas'ın Pinar mahallesinde bal üreticilerinin kurmuş oldukları S.S.Pinar Kalkınma Kooperatifi'nin çam ballarının da olmasını önerdi. Kooperatif yöneticileri ile MELSA yöneticilerini görüştüren Reşit Özer, kooperatiflerin desteklenmesi gerektiğin ifade etti. MELSA yöneticileri de mağazalarında özellikle kooperatif ürünlerine öncelik vermek istediklerini belirterek PİNKOP'un ballarına mağazalarında yer vereceklerin ifade ettiler.