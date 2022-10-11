Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa ile eğitim köprüsü kuruyor

Projede Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenler ve öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor.

Erasmus projesinde 'Muğla'nın eğitim kurumları ile yurt dışı eğitim kurumları arasında köprü kurmak amacıyla oluşturulan 'Muğla Host Schools'' çalışmasında İspanya'dan gelen 8 okul öncesi öğretmeni Bodrum'a geldi.

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Necip Akça ve Nihan Çınar'ın koordine ettiği projede Bodrum ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştiren İspanyol öğretmenler, sınıf içi ve okul dışı birçok aktiviteye katılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Eğitim öğretim faaliyetleri yanında Kültürel geziler ve aktivitelerle Bodrum'u tanıma fırsatı yakalayan öğretmenler Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerine ve Bodrum'a hayranlıklarını ifade etti.

Muğla'da katıldıkları eğitim turu ile Türkiye ve Türk eğitim sistemi hakkında bilgi ve deneyimler kazanacak olan öğretmenler deneyimlerini kendi ülkelerine aktaracak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Avrupa öğretmen hareketliliği tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam ediyor.