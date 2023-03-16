Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Islahiye'de dikiş atölyesi kurdu

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde depremzedelerin yerleştiği konteyner kentte, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından dikiş atölyesi çadırı kuruldu. Usta öğreticiler kurulan atölyede depremzede vatandaşlar için iç çamaşırı ve kıyafet dikiyor. Aynı zamanda depremzede kadınlara atölyelerde dikiş kursu da veriliyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem afetinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesinde yapılacak çalışmalara destek vermek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek için Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri gönüllü olarak Islahiye'ye gitti. Kurum Müdürü ve 9 usta öğreticiden oluşan ekip, Islahiye ilçesinde konteyner kentte sahra çadırı kurarak dikiş makineleri ve malzemelerle çadırı atölyeye dönüştürdü. Burada afetzedeler için günlük kıyafetler dikilerek ve kadınlara dikiş öğreterek halk eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Usta öğreticiler konteyner kentte yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarına göre günlük olarak 100 adet eşofman ve 150 parça iç çamaşır üretimi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “ Milli Eğitim Bakanlığımız ve Muğla Valiliğimiz koordinesinde afet bölgesinde yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Olgunlaşma Enstitümüzden gönüllü 9 usta öğreticimizi 8 Mart'ta Islahiye'ye uğurladık. Enstitümüzden dikiş makinelerimizi ve kumaşlarımızı araçlara yükleyip, deprem felaketinden buyana kalbimizin attığı afet bölgesine yola çıkan ekibimiz Islahiye'de çadır atölyemizi kurup üretime hazır hale getirdiler. Usta öğreticilerimiz depremzedelerimizin günlük ihtiyaçlarını üretirken aynı zamanda burada kalan depremzede kadınlarımıza kurs vererek kendi ihtiyaçlarını kendilerinin üretmesini de sağlıyorlar. ” dedi.

10 gündür bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini ifade eden kurum Müdürü Mehmet Keleş, Islahiye'de ikinci atölye çadırını da kurarak depremzedelere yönelik destek ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. “Tek amacımız üreterek iyileşmeyi sağlamak.” diyen Keleş, “Bizler bir oldukça üzerinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur inancıyla hareket ederek usta öğreticilerimizle deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyoruz” dedi.