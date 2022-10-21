Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çevre dostu işbirliği

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla merkezli olarak çevre dostu bisikletli ulaşım ve ulaşımda enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesi amacı ile 2007 yılında kurulan ve bu anlamda ilk sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan iş birliği protokolü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesini amaçlayan “Mavi Yeşil Okullar Projesinde yapılacak etkinlikler, eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarında işbirliği yapılması sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Feridun Ekmekçi'nin imzaladığı iş birliği protokolü ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin çevreye yönelik farkındalığını artırmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda söz konusu okullarda; çevre dostu temalı etkinlikler, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları, kampanyalar düzenlenerek yapılan çevre dostu faaliyetlerin il genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Ferudun Ekmekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre dostu projelerde dernek olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, İl Müdürü Emre Çay'ın nezdinde, okullarda yapılan etkinliklerle çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sunan tüm öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmek amacıyla hayata geçirdikleri projelerde, çevre dostu platformlarla işbirliği yaparak onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmayı ve çevre bilinci ve farkındalığını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği ile imzaladığımız protokol ile bir çok sosyal etkinlikte ve eğitim faaliyetlerinde işbirliği gerçekleştireceğiz. Kendilerine çevre konusuna verdikleri önem ve eğitime sundukları katkılar için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum.” dedi.