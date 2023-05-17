Muğla Milli Eğitim'e atanan personeller göreve başladı

ÖSYM Başkanlığının KPSS-2023/4 yerleştirmeleri sonucunda sözleşmeli memur olarak Muğla'ya yeni atanarak göreve başlayan 36 personelin oryantasyon süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarına 5 bin sözleşmeli personel ataması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Muğla'ya atanan 36 personel İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde yeni görevlerine başladı.

Sözleşmeli memur olarak Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başlayan, avukat, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, fizyoterapist ve diyetisyen olmak üzere 13 personel için oryantasyon süreci başladı.

İnsan kaynakları biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arslan eşliğinde göreve yeni başlayan personele, Müdürlük binasında tüm birimler tanıtılarak görev yapan milli eğitim personeliyle tanıştırıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, görevlerine yeni başlayan personellerle Müdürlük toplantı salonunda bir araya geldi. Personelle tek tek tanışan ve sohbet eden İl Müdürü Emre Çay, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Atamaların Milli Eğitime can suyu olduğunu belirten İl Müdürü Emre Çay, “Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza eğitim ailemize nitelikli ve en çok ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirilen bu atamalar için şükranlarımı sunuyorum” dedi.