Muğla minderde rakipsiz

Takım halinde Türkiye birincisi olan Muğlalı öğrenciler Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları sona erdi. Ankara, İstanbul, Mersin ve Bingöl'den Bin 500 civarında sporcunun ter döktüğü müsabakalar nefesleri kesti. Dün B Genç Grekoromen ve Serbest güreş karşılaşmaları yapılırken, bugünde A Genç Grekoromen ve Serbest maçları yapıldı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye İmam Hatip Liseleri arası güreş müsabakaları bölge finallerinde A genç grekoromen ve serbest güreş müsabakalarında 20 öğrenci birinci, 5 öğrenci ikinci, 4 öğrenci de üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bakanlığımız Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu işbirliğinde yeni bir proje çalışması gerçekleştirdik ve İmam Hatip öğrencilerimizi güreşle buluşturduk. Bu proje ile minderle tanışan öğrencilerimizin arasından ilerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Mersin'de iki gün süren müsabakalarda sporcularımızın gösterdiği üstün başarı bizleri son derece memnun etti. Başta öğrencilerim ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Türkiye İmam Hatip Liseler arası Güreş Şampiyonası Finalleri Nisan ayında yapılacak.