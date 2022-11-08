Muğla MÜSİAD, MÜSİAD EXPO 2022'de Muğla ürünlerini tanıttı

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen fuara Muğla'da MÜSİAD Muğla Şubesi üyelerinin kurduğu ve endemik ürünlerin satışını yapan bir firma ve soğutma alanında hizmet veren bir firma katıldı. Endemik ürünler alanında hizmet veren firmanın dondurulmuş nar suyu ve narenciye ürünleri konusunda ihracata yönelik görüşmeler yaptıkları açıklandı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri fuar alanında Muğlalı firmaları ziyaret ettiler.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, “Bu yıl 19'uncusu düzenlenen fuara Muğla'mızdan iki firmamız katıldı. Firmalarımız ihracata yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle bölgemiz için çok çok önemli olan endemik bitki ve ürünlerin ihracatı bölgemiz ekonomisine katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.