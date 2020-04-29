Muğla MÜSİAD'dan Erbaş'a destek

Kazım Demir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a karşı bir takım çevrelerce yapılmak istenen linç girişimine tepki gösterdi ve Erbaş'ın yalnız olmadığını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu.

Av. Kazım Demir, açıklamasında, “Geçtiğimiz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatmıştır. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanımızın Cuma hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur'an-ı temel alarak ifade ettiği sözler, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. ‘Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır' diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal karşılığı olmayan nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrı meşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini de, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur” dedi.