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Muğla OBM' de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Şube ve İşletme Müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tüm şube ve işletme müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Muğla OBM Kadastro Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Bölge Müdürü Salim Karabulut başkanlığında gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller'de toplantıya katıldı. İşletme Müdürlerinin çalışmalarını sunumlar halinde anlattığı toplantıda işletmelerde yürütülen ormancılık faaliyetleri değerlendirildi.

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