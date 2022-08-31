Muğla OBM'de yeni şeflere eğitim verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde yeni göreve başlayan Orman İşletme Şeflerine refiklik eğitimi veriliyor. 11 yeni Orman İşletme Şefine yönelik düzenlenen eğitim seminerinin ilk dersini Muğla orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak verdi.

Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, OZM Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan ve Personel Şube Müdürü Vedat Dayan'ın da bulunduğu toplantıda yeni göreve başlayan şeflere orman teşkilatının köklü ve kurumsal kimliğinin önemini vurgu yapan Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yeni göreve başlayan işletme şeflerinden 183 yıllık köklü ve kurumsal bir geçmişi olan orman teşkilatına yakışır bir şekilde görev yapmalarını istedi.